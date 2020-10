Juhtkiri | Trump kui Ameerika hanerasv 

Trumpi väited, et tema enesetunne on hea ja et tal on parimad ravimid ei lohuta kindlasti neid ameeriklasi, kes on kaotanud koroonaviiruse tõttu perekonnaliikme. Paraku ütlevad faktid, et veerand maailma nakatunutest on USAst (ligi kaheksa miljonit), nagu ka tervelt viiendik koroonasurmadest, 215 000. Mõlema näitajaga ollakse maailmas absoluutarvudes esikohal. Samuti on USA surmade ja nakatumiste arvult miljoni elaniku kohta selle esitosinas – koos peamiselt arengumaadega.