Euroopa Komisjon jagas euroliitu pürgivatele riikidele soovitusi ja noomitusi 

Tutvustades komisjoni pressiteates tänavust laienemispaketti ütles Euroopa Komisjoni naabruspoliitika ja laienemise volinik Olivér Várhelyi: „Alates selle komisjoni ametiaja algusest on minu eesmärk olnud taastada nii meie Lääne-Balkani partnerite kui ka liikmesriikide usk ühinemisprotsessi. Täna esitatud rangetes, kuid õiglastes aruannetes on üksikasjalikult kirjeldatud iga partneri reformide praegust seisu ning antud selgemad suunised ja soovitused edasisteks meetmeteks. Nende meetmete kiire elluviimine hoogustab edusamme ELiga ühinemise teel ja tagab püsivad tulemused. Lisaks oleme esitanud majandus- ja investeerimiskava, millega soovitakse kiirendada nende partnerite püsivat taastumist ja majanduslikku lähenemist ELile.“

Õigusriigi valdkonnas on edasiminek Lääne-Balkani riikides komisjoni hinnangul endiselt vaevaline. See annab tihti märku poliitilise tahte puudumisest. Kohtukultuuri muutused kulgevad kogu Lääne-Balkani piirkonnas ikka veel aeglaselt, sest puudub piisav pühendumus kohtute sõltumatusele. Korruptsioonivastase võitluse tempo raugeb ja enamike riikide tulemused ei vasta kaugeltki liikmesuseks nõutavatele tingimustele. Kõige vähem suudeti eelmisel aastal olukorda parandada väljendusvabaduse ja meedia mitmekesisuse alal.

On ka positiivsemaid noote. Komisjon kinnitab, et Albaania ja Põhja-Makedoonia on reforme edukalt rakendanud. Albaania on tänu otsustavale tegevusele juba peaaegu täitnud nõuded, mis nõukogu esimese valitsustevahelise konverentsi korraldamiseks seadis.

Türgi on jätkuvalt Euroopa Liidu oluline partner, kirjutab komisjon. Samas aga on Türgi Euroopa Liidust üha kaugenenud, sest demokraatia, õigusriigi, põhiõiguste ja kohtute sõltumatuse vallas on riigis toimunud tõsine tagasilangus. Nagu märkis nõukogu 2018. ja 2019. aastal, on Türgi ühinemisläbirääkimised tegelikkuses ikkagi seiskunud ning kaaluda ei saa ühegi uue peatüki avamist ega sulgemist. Aruandest ilmneb, et selle hinnanguni viinud asjaolud ei ole muutunud, kuigi Türgi valitsus on korduvalt kinnitanud oma soovi ELiga ühineda.