KASSITERROR KALAMAJAS: kiisud leiavad, et neil on liivakastile suurem õigus kui lastel 

Tallinnas Kalamajas elav Marko (nimi muudetud) asus tegelema ümbruskonnas lokkava kassiprobleemiga. Nimelt peavad mitmed sealsed elanikud mõistlikuks kasside vabapidamist ehk nende lemmikloomad on õues valveta ja elavad nii-öelda oma elu. „Miks ma üldse selle kõigega pihta hakkasin? Laste liivakastis olid kogu aeg kasside väljaheited. Meil on aiaga ümbritsetud seitse kortermaja ja kodukorraga on kokku lepitud, et loomasid ei jalutata sellel alal,“ lausub Marko. Kuigi kõigile elanikele peaks olema selge, et lemmikloomad ei tohi vabalt ringi uidata, nii see pole. „Ja siis panin enda terrassile üles kaamera, et toimuvat registreerida. Ja see pidu, mis seal käis öösiti, see oli ikka uskumatu,“ räägib Marko, kes pärast seda otsustas kassid kinni püüda.