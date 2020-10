FOTOD | Vabatahtlikud aitavad Brasiilia tulekahjudes viga saanud loomi 

„Pantanal on kui tuhamets,“ rääkis France24le Eduarda Fernandes, kes ühes piirkonnas vabatahtlike päästetöid juhib. Hävinud on nii hulgaliselt metsa, et leekidest pääsenud rohusööjatele ei jätku toitu. Fernandese sõnul ostavad heategijad annetuste eest kokku puuvilju, mida viljatoidulistele loomadele söödaks jätta. Tema sõnul on selleaastased tulekahjud erakordsed: jah, neid esineb igal aastal, kuid kordades vähem ning palju väiksematel aladel. Keskkonnauudiste portaal The Revelator kirjutab, et võrreldes 2019. aastaga põleb Pantanalis kolm korda rohkem metsa.