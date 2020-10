ÕL VIDEO | Kedagi ei huvita koroonakriis, kui vetsupaberit müüakse soodushinnaga! 

Ostlejatega suheldes sattus ette nii neid, kes poest väljudes näomaski ette jätsid, kui neid, kes küsimustele üpriski muretult vastasid.

„Ma üritan oma immuunsust kõrgel hoida vitamiinide, toitumise ja trenniga,“ kommenteeris üks noormees, kes lisas, et on suuremal rahvaüritusel valmis maski ja kindaid kandma.

„Neid muresid on niigi ja ma nii ei vahi igaühte, aga ehmatanud on mind küll see, kui tänaval rattaga sõidad ja siis tuleb keegi vastu ja aevastab või köhatab,“ sõnas üks keskusest väljunud daam ja demontreeris kõndimiskeppi, mille abil ta teistega distantsi hoiab.

Kaubamaja välisküljel head ja paremat toidukraami müüv härra näeb suuremat pilti sellest, kuidas poodlema tulnud inimesed end viiruse eest kaitsevad. „No (neid maskikandjaid) ikka on, üks kolmandik inimesi kindlasti kannab maski ja kindad on ka käes. Mulle tundub, et nad on ettevaatlikud,“ sõnas ta ja kinnitas, et paljud desinfitseerivad ka tublisti käsi.

Kaubamaja AS turundusdirektor Enel Kolk kinnitas, et Kaubamaja arvestab klientide ning töötajate tervise ja heaoluga mitte ainult Osturalli ajal, vaid ka igapäevaselt. „Viimased kuud on näidanud, et Kaubamaja kliendid teevad oma poeskäike vajaduspõhiselt ja vastutustundlikult. Paljud on enda jaoks avastanud e-poe mugavused ning müügisaalides suurt tunglemist ei ole. Kui kaup vajab proovimist või teenindaja professionaalset nõuannet, siis on aga mugavam tulla kohapeale. Sedasama pakume ka Osturalli ajal. Selleks, et saaks poekülastusi hajutada, oleme Osturalli nädalal avatud ka tund aega kauem, juba hommikul kella 9st,“ seletas ta.

Kolk palus kõikidel klientidel poodi tulles hoolitseda nii enda kui ka teiste turvalisuse eest pidades kinni nüüdseks juba normaalsuseks muutunud käitumisnormidest – hoida vahet teiste poodlejatega ning hoolitseda käte puhtuse eest. Kolk märkis, et selle jaoks on nad hoidnud müügisaalid ventileeritud ja ka turvameeskond hoiab müügisaalidel silma peal ning vajadusel palub inimestel distantsi hoida, kui mõnes kohas tekib suuremaid kogunemisi. Ka päevajuhid majas suunavad inimesi erinevatesse piirkondadesse ning tuletavad meelde ohutu rallitamise tõdesid: