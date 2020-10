Õpilastele iseseisvusest ja sõnavabadusest rääkinud Hongkongi õpetaja kaotas kutsetunnistuse 

Teisipäeva pärastlõunal toimunud pressikonverentsil ütles haridusministeeriumi asekantsler Chan Siu Suk-fan, et õpetajal oli plaan levitada iseseisvussõnumit ja klass arutas 2018. aastal keelustatud Rahvuserakonna manifesti. Haridusbüroo avalduses öeldi, et õpilaste huvide ning õpetajaameti usaldusväärsuse ja professionaalsuse kaitsmiseks otsustati tema kutsetunnistus tühistada. Seega ei saa ta enam ametlikult õpetamisega tegeleda.

Hongkongi kutseliste õpetajate liit mõistis õpetaja kutsetunnistuse kaotamise karmilt hukka. Nad süüdistasid haridusbürood õiglase uurimise korraldamata jätmises. Õpetajate liit kuulutas avalduses, et ühepoolne õpetajaõiguse kaotamine ja teistele õpetajatele hoiatuskirjade väljastamine on vastuvõetamatu ja need kuuluvad „kooli juhtkonna põlastusväärsete tegude hulka“.