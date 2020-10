Nobeli füüsikapreemia võitjad uurivad salapäraseid musti auke 

Füüsika-Nobeli laureaadid on tänavu britt Roger Penrose, sakslane Reinhard Genzel ja ameeriklanna Andrea Ghez.

N-ö poole auhinnast võitnud Oxfordi ülikooli professor Penrose kasutas matemaatikat, tõestamaks, et mustad augud on relatiivsusteooria otsesed tagajärjed. Max Plancki instituudi ja Berkley ülikooli teadlane Genzel ja California ülikooli teadlane Ghez jagasid füüsikapreemia teist poolt. Nad avastasid, et meie galaktika keskmes olevatele tähtede orbiite reguleerib nähtamatu ja üliraske objekt.