Kalev Spa küsib 12 miljonit eurot kriisiabi 

Koroonakriisis pidi Kalevi ujula kaheks kuuks uksed sulgema ning praegugi kehtib seal 50protsendilise täituvuse piir. Betlemi sõnul võib nii sattuda sundseisu: „Kuna Eesti suurima veehulgaga basseini opereerimine on seotud suurte kulutustega, mida märkimisväärselt vähendada pole võimalik, siis olukorras, kus lõppkasumi marginaal intressikulude tõusu tõttu on oluliselt vähenenud ja väheneb veelgi, on ettevõtte sunnitud üle vaatama oma tulupoole ning vajadusel tõstma hindu või äärmisel vajadusel sulgema Põhja-Eesti ainukese 50meetrise basseiniga ujula.“

„Ettevõtte nõukogu leiab, et Kalev Spa Veekeskus on riikliku tähtsusega objekt, kuna Kalevi 50m ujula on eestlaste ujumisharrastuse lahutamatuks osaks olnud juba 55 aastat ja seda kogu Põhja-Eestis,“ lisab veekeskuse juhatuse liige. „Mitmed põlvkonnad on siin oma esimest ujumisõpetust saanud ja siin on treeninud paljud Eestile kuulsust toonud ujumissportlased.“