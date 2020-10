Toomas Alatalu | Armeenlaste-aserite konflikt on Vene koloniaalpoliitika sünnitis 

Konflikti tänane teravnemine puhkes Armeeniale selgelt ebasoodsas seisus suures poliitikas. Mõlema maa liidrid on kohtunud nii Venemaa kui USA pinnal, nüüd on Armeenia liider Pašinjan tõdenud, et Valgest Majast vastust pole ja piirdub telefonikõnedega Putinile. Türgi esitas Moskvale väljakutse viimase lennuki allatulistamisega Süürias ja jätkab suurt mängu Venemaa vastu nii seal kui ka Bakuud toetades. Armeenia kutsus ära oma saadiku Iisraelist, sest too on olnud üks peamisi Aserbaidžaani relvastajaid. Õnneks on sõda piisavalt äge ehk siis pühal kolmikul – USA, Venemaa, Prantsusmaa – tuleb varsti jõuline otsus teha.