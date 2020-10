Nils Niitra | Tere tulemast riigikirikusse! 

Ka mina olen kristlane, täpsemalt roomakatoliiklane, ent küllap esitavad minuga samasuguse küsimuse tuhanded eesti paganad – miks on vaja rajada maksumaksjalt võetud ligi 1,5 miljoni euro eest kirikut 44 aktiivse liikmega Jõgeva luterlikule kogudusele? Lisaks on juba üle nelja miljoni euro küsitud Tartu Maarja kiriku taastamiseks, ent seni veel pole riigi rahalaeva saabunud.

Kirikutegelased on ümbritsenud nõukogude ajal EPA võimlaks muudetud Tartu Maarja kiriku sellele riigilt raha küsides rahvusliku olulisuse nimbusega, kõneldes erakordsest tähtsusest Eesti rahvusliku iseolemise ajaloos. Mind häirib järjest rohkem luterliku kiriku sihiteadlik paigutamine eestluse rahvuskehandisse – oleme ausad, sel teemal on võimalik esitada küllaldaselt ka vastupidiseid argumente.

Kogu pateetilise sõnavahu taustal ei tohiks siiski unustada, et kirik on Jumala, mitte riigi või rahvuse kummardamise paik. Kui ma peaks eksima, siis tuleb tõdeda, et meil on nüüd riigikirik, nagu vanal heal Rootsi ajal, mil õpetaja luges kantslist ametlikke teadaandeid.

Tartu Maarja kirikust lühikese jalutuskäigu kaugusel asub Pauluse kirik, mis tehti samuti korda riigi kopsaka toetuse abil. Siin mul tegelikult vastuväiteid polegi – tegu on arhitektuuripärliga, mis on oluline mitte üksnes käputäiele luterlastele, vaid ka kõigile teistele. Just muinsus- ja arhitektuuriväärtusest peakski riik kirikuid toetades lähtuma. Maarja kirik polnud juba enne sõda eriline arhitektuurisaavutus, veel vähem on see seda praegu. Samal ajal on kümned sajandeid vanad luterlikud ja õigeusklikud kirikud Eestis armetus seisukorras ja nende taastamiseks rahalaeva ei paista.