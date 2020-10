Võlakütt Ants Pääriga tahetakse kohtu alla anda ka Katrin Lust 

Lusti telesaade „Kuuuurija“ lahkas Pääri ja Noeli konflikti juba 2018. aasta sügisel. Lühidalt oli selle sisu järgmine: Miidurannas asunud maja omanik palkas Pääri, et too tõstaks üürnik Noeli hoonest välja ja tegi mehest isegi oma OÜ juhatuse liikme, et too võiks väidetavalt, seaduse kohaselt, valdusesse siseneda. Kui Päär aga lukuabi toel ukse avas, lasi Noel mehele pipragaasi näkku. Kohale kutsutud kiirabi andis Päärile esmaabi ja politsei palus mehel lahkuda, kuna Eestis tohib üürnikku välja tõsta vaid kohtu otsusel. Kõike seda jäädvustas „Kuuuurija“.