Helir-Valdor Seeder | Pensionirööv põhiseaduse kattevarjus 

Pensionireformi vastaste sõnum meie noortele (oma lastele) oli ja on jätkuvalt, et ärge muretsege, me oleme selle „suurepärase süsteemiga“ teie vanaduspõlve kindlustanud, muuta seda enam ei saa, sest muutmine on põhiseadusega vastuolus ja pensioni teine sammas on meie põhiseaduse preambulas nimetatud väärtuste kestmise (igavene) garant! Sellise nuritõlgendusega õigustatakse lihtsalt pensioniröövi.