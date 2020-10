Repliik | Estonia uputasid augud 

Estonia pardas olevaid auke ei põhjustanud põhjakivid. Metallide töötlemisega tegelevad spetsialistid teavad, et kivi poolt tekitatud mõlgi või rebendi korral oleksid laevale tekitatud augu servad paindunud sissepoole laeva sisemusse. Videol on aukude servad teravad ja paindeta. Samuti on raske ette kujutada, et mere põhjas oleks ristkülikukujuline kivi mõõdetega 4 x 1,2 m.