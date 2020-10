Maailm VIDEOD | Viis suurt operatsiooni uppunud laevade pinnaletõstmiseks Aare Kartau , täna, 13:53 Jaga: M

Rootsi 17. sajandi sõjalaeva Vasa pinnaletõstmine 1961. aastal. Foto: Wikimedia Commons

Viimase saja aasta jooksul on toodud merepõhjast pinnale sadu laevu. Mõned neist kannavad endas hindamatut ajaloolist väärtust, teistelt soovitakse leida hukkunud pardalviibijaid. Osad vrakid on meres lihtsalt ohtlikud ja lähevad pinnale tooduna vanarauaks. Õhtuleht toob lugejani viis suurt operatsiooni, mis on korraldatud uppunud laevade pinnaletõstmiseks.