Eesti uudised Terviseametit juhtinud Härma: „Kui päevas lisandub 50 või 100 uut juhtu, ei saa minna endast välja ja arvata, et kohe hakkab inimesi surema.“ Kadri Kuulpak , täna, 12:42 Jaga: M

GALERII

2. juulist 30. septembrini terviseametit juhtinud Mari-Anne Härma pooldab tervisekäitumise kujundamist soovituste, mitte käskudega. Foto: Tiina Kõrtsini

Kolm kuud terviseametit juhtinud Mari-Anne Härma ütleb intervjuus Õhtulehele, et koroonaviirus on saanud eritähelepanu, kuid tuleb mõelda, millal sellelt fookus võtta. „Peame tegelema ka alkoholismiga Eestis. Nüüd tuli välja ka, et saastunud linnaõhk on väga probleemne. Valukohti on küll ja küll.“