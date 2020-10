Eesti uudised ASI AMETLIK: valitsus tegi Soomele ja Rootsile ettepaneku Estonia täiendavaks uurimiseks Johanna-Kadri Kuusk , täna, 10:43 Jaga: M

Peaminister Jüri Ratas Foto: Robin Roots

Valitsus otsustas teisipäevasel kabinetinõupidamisel teha Soome ja Rootsi valitsusele ettepaneku alustada kolme riigi koostöös parvlaev Estonia täiendavat uurimist.Peaminister Jüri Ratase sõnul peab valitsus vajalikuks uurida täiendavalt parvlaev Estonia hukkumise põhjuseid seoses uue infoga varem dokumenteerimata vigastusest laevakeres. „Soovime täiendava uurimisega edasi liikuda võimalikult kiiresti, et saada vastused kõigile küsimustele, mis uue teabega seoses on tekkinud,“ ütles ta.Eeskätt tuleks tema sõnul uurida vraki ümbruses merepõhja ja laevavraki asendit ning tuvastada laevakeres olevad vigastused, nende tekkimise iseloom, ajaraam ja võimalik seos parvlaeva uppumisega.Ratase sõnul on oluline, et täiendav uurimine oleks sõltumatu, läbipaistev ja usaldusväärne. Samuti on tema kinnitusel tähtis, et protsessi oleksid kaasatud ka hukkunute lähedasi esindavad organisatsioonid.Valitsuskabineti tänase otsusega palub Eesti kui parvlaev Estonia lipuriik nimetada Soomel ja Roo