MÜSTIKA | Kuidas teha nõiaaltarit? 

Altar on nõiatöö üks aluselemente. Mõned traditsioonilised väeesemed ja tööriistad peaksid olema igal altaril, kuid moodne wicca-nõiandus jagab üldiselt siiski seda seisukohta, et igaühel on õigus kujundada oma pühapaik enda äranägemise järgi.Altar ise võib olla laud, kapipealne või eraldi riiul või kapike – oleneb ruumist ja võimalustest. See võib olla puhas puitpind või linikuga kaetud. Eelistatud linikuvärvid on lilla või purpurne – maagiliste praktikate juures peetakse just violetseid toone kõige positiivsemaks.Kui oled «kapist välja tulnud» nõid, võib su altar olla kõigile nähtavas paigas, näiteks elutoas, et vajaduse korral sellele kiiresti ligi pääseks. Moodne nõid võib piirduda ka hüpikaltariga: kui nõidumisehetk käes, laotad lina põrandale, paned väeasjad peale ja asud tööle. Sellist altarit on mugav ka näiteks reisile kaasa võtta.

Mida wicca-nõiad altarile panevad?

PENTAGRAMMWicca-traditsioonis on keskne element altaril pentagramm – viisnurkne täht. On teada, et juba 5000 aastat tagasi kasutasid nõiad Mesopotaamias seda sümbolit oma maagilistel rituaalidel. Paganlikel aegadel kanti pentagrammi spirituaalset kaitset ja turvatunnet pakkuva amuletina. Tähe viis nurka sümboliseerivad viit elementi: ülemine nurk vaimu ja ülejäänud neli – päripäeva liikudes – vett, tuld, maad ja õhku.Kui pöörata viisnurk teistpidi, meenutab see natuke kitse pead. Mingil ajal sai sellisest viisnurgast satanistide sümbol, kuid nõidu see ei heiduta – nemad kasutavad pentagrammi ikka, aga õigetpidi.Loitsimisel tuleb hoida pentagrammi enda küljes või altaril. See võib olla näiteks altarile graveeritud või joonistatud. Piisab ka sellest, kui asetad altarile viisnurgaga kõrvarõnga – suurus ei mängi mitte mingisugust rolli. Pentagramm käib altari keskel ja ülejäänud väeesemed ümber selle.Millist pentagrammi iganes kasutad, tuleks see enne laadida – nii puhastad ja õnnistad selle ning täidad maagilise energiaga.Kõige lihtsam moodus mis tahes väeasja laadimiseks on jätta see täiskuuööl õue, rõdule või aknalauale kuuvalguse kätte.Kui pentagramm on laetud ja leidnud altaril oma koha, kaitseb see negatiivse eest.