Kamtšatka randades leviv reostus tapab ohtralt mereelukaid ja tekitab kohalikele terviseprobleeme 

Oktoobri algusest saati on Kamtšatka randadest leitud palju surnud kaheksajalgu, hülgeid, kalu ja muid mereelukaid, vahendab BBC. Mitmete tervisehädade üle on kurtnud ka surfamas ja suplemas käinud kohalikud elanikud, kellel tekkis veega kokkupuute järel oksendamine, palavik, lööbed ja silmalaugude turse.

„Mõistsime, et veega on midagi valesti, sest pärast tavalist surfamist tuleme veest välja hea enesetundega, ent seekord oli tunne, nagu oleksid meie silmad kõrbenud – me isegi ei näinud korralikult,“ sõnas kohalik surfar Rasul Gadžijev. Teine surfar kirjeldas, et kogu meripõhi on 40 kilomeetri pikkusel rannajoonel surnud. Tema sõnul kaebasid piirkonna surfarid haigussümptomite üle esmakordselt juba kolm nädalat tagasi.

Nagu arvata võis, on tegu suure merereostusega. Esialgse analüüsi käigus avastati veest naftasaaduseid ja mürgist ainet fenooli. Keskkonnaorganisatsioon Greenpeace nimetab olukorda ökoloogiliseks katastroofiks.

Kamtšatka omavalitsuse veebisaidil on kirjas, et Venemaa hädaolukordade ministeerium uurib asja. Väidetavalt koguvad eksperdid randadest ja jõgedest proove ja analüüsivad neid. Veebisaidil on ka kirjas, et septembri lõpus levisid teated selle kohta, et Khalaktõri ranna vesi muutis värvi ja sellel tekkis omapärane lõhn.