MÜSTIKA | Nõid Liina Velsker: kurjast vaimust vaevatu on nagu käpiknukk deemoni käes 

Moodsal ajal pole kombeks rääkida reaalsetest deemonitest – nende olemasolu lihtsalt ei usuta. Kui keegi meist «ära keerab», poogitakse talle külge mingi psühhiaatriline diagnoos või häire. Nõid Liina Velsker aga kinnitab, et deemonid on päriselt olemas ja teevad inimestega hirmsaid asju.

Oma kogemusest kurjast vaimust vaevatud kallimaga räägib Liis (35). «Ühel hommikul köögis kohvi tehes hakkas magamistoast kostma kummalisi matse. Läksin vaatama. Mu peigmees kargas voodis ringi nagu pöörane. Viskas vahepeal pikali, siis hüppas nagu vedrust püsti, tegi õhus salto ja prantsatas jälle voodile,» räägib ta. «Siis ajas end istukile ja vaatas mulle otsa … Ta silmad olid täiesti mustad, isegi silmavalged ei paistnud.» Liis judistab tollele kogemusele tagasi mõeldes veel praegugi õudusest õlgu.«Ma küsisin, mis lahti on. Ta vastas midagi, aga hääl oli hoopis teistsugune kui tavaliselt – madal ja kuidagi õõnes. Ja naeris samasuguse jubedust tekitava kähinaga, nagu kurjast vaimust vaevatud filmides.»Kokku kestis see hoog tund aega – ohver tegi kummalisi liigutusi ja poksis nähtamatu vaenlasega. Liisi kass laamendas samal ajal nagu pöörane – ilmselgelt sai ta aru, et selles korteris pole kõik kaugeltki korras.«Ma ei osanud lõpuks teha muud, kui lubasin kiirabi kutsuda. Niipea, kui ta sai aru, et kiirabi on kutsutud, läks hoog üle. Oli hetkega normaalne tagasi,» meenutab naine. Kui Liis hiljem poiss-sõbrale jubedast vaatepildist rääkis, ei mäletanud too midagi. «Aga muidugi sai peigmees aru, et midagi on juhtunud, sest ta oli end igale poole vastu peksnud ja üle kere valutavaid kohti täis.»

Teine dimensioon«Tõelise seestumise korral on inimene nagu teises dimensioonis. Ühel hetkel on Juku üks inimene ja järgmisel hetkel võtab deemon ta niimoodi üle, et sellest esimesest Jukust ei jää midagi järele – täiesti teistsugune loomus,» kirjeldab Venemaal eksortsismikoolituse läbi teinud nõid Liina. «Sa võid ju olla tema ema, aga tema ei tunne sind ära või üldse ei näegi sind. Ja võib olla väga ohtlik. Mõni seestunu tahab end ära tappa, teine kedagi maha lüüa. Kolmas keerab lihtsalt täiesti pööraseks. Nad kõnnivad oma jalgadel, liiguvad ringi, aga ise ei tea toimuvast üldse midagi, sest kõike juhib deemon.»Õnneks tuleb selliseid juhtumeid ette üliharva, kus deemon inimese täielikult üle võtab ehk seestab. Sellisel juhul saab ohvrit kurja vaimu käest päästa ainul spetsiaalse väljaõppe läbinud nõid või preester.