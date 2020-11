MÜSTIKA | Suur tung läbi murda tegi Sirkkast nõia: "Sõbrad ja tuttavad arvasid, et läksin hulluks." 

Ühel heal päeval kolm aastat tagasi pakkis ta kohvri, kolis kodust viie lapse juurest Saaremaale – ja hakkas nõiaks. Aasta hiljem avas Muhus oma nõiapoe ja -kooli. Selline on nõid Sirkka lugu hästi lühidalt kokku võttes. Tegelikult oli see teekond palju pikem ja dramaatilisem. «Sõbrad ja tuttavad arvasid, et läksin hulluks.»

Kui keegi oleks Sirkka Pintmannile (44) viis aastat tagasi öelnud, et aastal 2020 saab temast täiskohaga nõid ja nõiapoe omanik, oleks ta selle inimese välja naernud. «Oleksin öelnud, et see on utoopia,» muigab ta. «Isegi fantaasiana oleks see mõte nii hull tundunud, et ma poleks osanud ette kujutada, kuidas see juhtuda saaks.»Ent saatus sättis nii, et ühel hetkel ei jäänud Sirkkal muud valikut, kui öelda lahti absoluutselt kõigest, mis ta oma elus seni teinud ja saavutanud oli, ning alustada täiesti puhtalt lehelt.Pealtnäha kulges Sirkka elu kolm aastat tagasi kadestamisväärselt hästi – naine töötas maaeluministeeriumi heaks, oli liikumise Eesti OTT (Otse Tootjalt Tarbijale) üks algatajaid ning MTÜ Ehtne Talutoit esinaine. Selle kõrvalt arendas koos sõbrannaga nõgesetoodete brändi Nõid, millega pääseti 2017. aastal ettevõtluskonkursil «Ajujaht» seitsme parema hulka – kunksmoor on Sirkkas kogu aeg peidus olnud. Ka esoteerikavaldkonnad pakkusid huvi – naine tegi viieteistkümne aasta jooksul läbi lugematu arvu koolitusi, praktikaid, tseremooniaid ja rituaale.

Üks õnnetuste jada«Ent järsku algas minu elus õnnetuste jada. Üks jama lõppes ja teine hakkas: laste haigused, ema raske tervisehäda … Kogu aeg painas hästi suur mure,» meenutab ta. Ja nii tundiski Sirkka, et ei pea vastu. Enam ei olnud pidepunkti või vastust, kuidas oma eluga hakkama saada. Ei aidanud ka psühholoogilised võtted. Ka ükski omandatud esoteerikatarkus ja oskus ei pakkunud sel hetkel abi.Aga Sirkkat saatis nii suur tung läbi murda. «Ma lihtsalt ei suutnud. Mõtlesin, et muidu jään haigeks ja suren ära.» Naine leidis internetist odavad lennupiletid ja sõitis Tenerifele …