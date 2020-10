MÜSTIKA | Vanade nõiatekstide uurija: Nõiajahi vallandasid haiglase fantaasiaga naistevihkajad 

15.–17. sajandil laastas Euroopat muude hädade hulgas ka fanaatiline nõiajaht. Kolme sajandi jooksul saadeti alusetute süüdistustega tuleriidale kümneid tuhandeid inimesi – enamasti naisi.

Vanade nõiatekstide ja -protsesside uurija Tõnu Vilu sõnul ulatub nõiatekstide ajalugu väga kaugesse ajalukku – teise aastatuhandesse enne meie aega. Mesopotaamiast on säilinud tuhandeid maagilistest praktikatest kõnelevaid savitahvleid. Need kirjeldavad nõidu kurjade ja pahatahtlikena, enamasti vanemaealiste õrnema soo esindajatena, ning annavad näpunäiteid, kuidas nende tehtud kahju ennetada või sellest vabaneda.Mesopotaamia tekstid ja arusaamad nõiandusest levisid ajapikku ka Euroopa antiikkultuuridesse ning võimendusid ja «täiustusid» ristiusu tulekuga.Kristlikus tõlgenduses on nõid inimene, kes on sõlminud lepingu saatana või tema käsilaste, deemonitega, ning saanud neilt maagilise väe, mille abil inimesi ja nende vara kahjustada.16. sajandi prantslasest nõiafoob Nicholas Remy olevat enda väitel olnud tunnistajaks kaheksasajale nõiahukkamisele. «Seletamatuid fakte pole olemas. Kõik ebaloomulik tuleb kuradist!» võttis ta asja kokku.

Kurikuulus «Nõiahaamer»Korralikult tuliseks köeti nõidade jalgealune 15. sajandi lõpus, kui paavst Innocentius VIII avaldas 1484. aastal oma nn nõiabulla. Sellele järgnes kolme aasta pärast (1487) kurikuulus traktaat «Nõiahaamer» («Malleus maleficarum»). Seda raamatut peetaksegi sajandeid väldanud nõiajahi vallandajaks.Teos sai kiiresti bestselleriks. Renessansiaja Euroopa kohtutes oli «Nõiahaamer» 200 aastat piibli järel kõige kasutatum tekst, ehkki kirik seda kasutusele võtta ei soovitanud – tegemist oli sedavõrd üle võlli nõiandustõlgendusega. Aastaks 1669 oli seda trükitud 29 erinevat väljaannet.