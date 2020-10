MÜSTIKA | Einar Laigna: "Elu on kosmilist päritolu, mitte siin veeloigus tekkinud." 

Einar Laigna uhke rüht ja siniste silmade mõõgana vahe pilk, see tohutu erudeeritus ning ütlemiste otsekohesus tekitavad aukartust, millest võib kõnevõimetuks jääda. Tegelikult peitub karmi kesta alla pehme ja tundlik mees.

Kui Einar (83) poisiklutina liivakastis mängides ükskord ufot nägi, sai ta aru, et emale sellest rääkida ei saa.Ent poiss oli oma silmanägemises kindel. Ja ehkki ta ei teadnud toona, mis imelik nähtus see oli, jõudis ta järeldusele, et inimesed jagunevad kaheks: need, kes näevad veidraid fenomene, ja need, kes ei näe. Ja et esimestele antakse elus rohkem kui neile teistele.«Mäletan, kuidas hakkasin tänaval inimesi jälgima ja arutlesin omaette, kes kumba kategooriasse võiks kuuluda,» meenutab mees.Rohkem kui kolmveerand sajandit on möödunud, kuid eruohvitseri, teoloogi, ajaloofilosoofi, mõõgameistri, muuseas ka Eesti esimese kulturisti, ja kindlasti suure müstiku arusaamine seletatavast ning seletamatust ei ole muutunud – küll aga settinud-selginenud.Siiski loeb Laigna end tänaseni õpilaseks, sest leidub ridamisi küsimusi, millele ta veel vastust saanud pole.

Ilmselgelt juhtub meie ümber palju müstilist ja mõistetamatut. Sageli häbenetakse oma kummalistest kogemustest rääkida, sest kuskil on kokku lepitud, et targal on kõige jaoks teaduslik, ratsionaalne selgitus. Mida sellest dilemmast arvata?Et millestki rääkida, peavad mõisted selged olema. Paraku on paljude mõistete teaduslik või tegelik tähendus käibekeeles omandanud uue varjundi ja mõistetud pisut vääriti.Mida sõna «müstika» tegelikult tähendab? Kui toimub midagi, millest me ei saa hästi aru ja mis on ratsionaalselt raskesti seletatav, siis ütleme, et see on müstika. Ega see vale ole. Aga vajab siiski täpsustamist. Küsimus on tunnetusest – meil on «heaks maitseks» arvata, et ainuõige tunnetus on ratsionaalne. Ratsionaalne tunnetus on sõltumatu ja vaba mõistuslik arusaam asjadest ning puhas inimolendist endast. Kujutame ette aju omaette organina, täiesti suveräänse tunnetusaparaadina, mis on eraldatud meie organismist ja mida ei mõjuta karakter, pärimus, geenid, soovid, himud või kired … Kas kellelgi on sellist mõistust, mis on nii puhas, nii külm, nii ratsionaalne?! See on ainult teoreetiline võimalus. Isegi laboratooriumikatseid tegevad täppisteadlased on täheldanud, et katse või eksperimendi tulemus sõltub katse tegijate maailmavaatest, soovidest ja psüühikast. Niivõrd peen on see mateeriamaailm.