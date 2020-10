MÜSTIKA | Ingliterapeut Diana Toomla inglitest: "Meie oleme päriselt olemas ja nemad on päriselt olemas." 

Lapsepõlvest Diana ingleid ei mäleta – need tulid hiljem. Esmalt hakkasid surnud vanavanaemad õhtuti tema voodi juures käima ja tüdrukuke oli siis umbes kolm või neli aastat vana. «Ühte natuke kartsin, kuid teisega oli hästi hea tunne. Ta proovis alati mulle rõõmsat tuju tekitada. Tegelikult on see kogemus sarnane inglitega kohtumisega: sa tunned õhu liikumist enda ümber ja tajud või näed nende kohalolu,» selgitab naine.

Nii algasidki kokkupuuted nähtamatu maailmaga. Varasest lapsepõlvest on inglid aga Dianal meeles pigem tunde kui nähtava kogemusena: «Seda võiks kirjeldada, nagu keegi teeks pai.» Ehkki tema mälupildis on ka mõned visuaalsed sädeluskujud.

Vahepeal hoidsid hinged ja kaitsevaimud Diana elus tagaplaanile, ent tulid tagasi pisut enam kui tosin aastat tagasi lapseootele jäädes. Pärast seda on inglimaailm tema jaoks kogu aeg materiaalse reaalsusega põimunud.