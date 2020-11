MÜSTIKA | Kividel on eluvaim sees. Kuidas nad sind mõjutavad? 

Poolvääriskive on ammustest aegadest kasutatud kultuskividena, sest neil usutakse olevat ebatavalisi omadusi. Kivi sõrmuses, kaelakees või prossis ei pruugi olla lihtsalt väike iluvidin, vaid ka abiline ja toetaja.

Poolvääriskive võib kasutada eri põhjustel või vajadustel oma igapäevaelus toetava vahendina. Nimelt on kividesse salvestunud tule ja maa jõud, ka päike ja vesi on jätnud neisse oma energiat, mis nende kandjasse edasi «voolab».Poolvääriskive asetatakse tšakratele või ümber keha, et need inimese energiaväljaga kokku puutuksid. Samuti võib kive kanda endaga kaasas või hoida enda läheduses. Tugevaim on nende toime kokkupuutes nahaga.Kividega ravimisel asetatakse kivid tšakratele, kus need puhastavad, kaitsevad ja stimuleerivad energiakeskusi ning annavad kehale tervendavat jõudu. Õigesti valitud kivid varustavad inimest hea energiaga ja tõmbavad ligi positiivset.Kuna vääriskivide astroloogilised omadused on tugevad, sest need on planeetide energiatele väga vastuvõtlikud, on oluline alati individuaalne lähenemine.

Kivide sobivus tšakrategaTšakrad on keha energiaallikad, mis hoiavad meid tervete ja õnnelikena. Neid on kirjeldatud kui seitset ringlevat energiasfääri, mis paiknevad piki selgroogu keha alaosast kuni pealaeni.Tšakrad on seotud kindlate siseorganite ja emotsioonidega, mis mõjutavad immuunsüsteemi, kehakuju ja mõtteid.Poolvääriskivide kasutamine tšakratel sõltub terapeudi eelistustest. Üht ainuõiget kivi pole ja ka eri koolkonnad käsitlevad kive erinevalt. Nii jääbki kivivalijale avaram mängumaa oma eelistuse tegemisel!