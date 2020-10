Kõrgõzstani vastuolulistele valimistele järgnesid meeleavaldused ja protestijate sissetung parlamendihoonesse 

Teadaolevalt sai vigastada umbes 120 inimest, kellest umbes pooled olid korrakaitsjad. Kohaliku tervishoiuministeeriumi sõnul on mitu inimest raskes seisundis haiglas, ent surmajuhtumite kohta veel teateid pole. Vigastatute seas on ka opositsiooniliider Janar Akaev.

Opositsiooni toetajad kogunesid Biškeki keskväljakule. Foto: EPA/Scanpix

Presidendiga seotud gruppe süüdistatakse häälte ostmises ja valijate hirmutamises. Ka rahvusvahelised vaatlejad väidavad, et need süüdistused on usaldusväärsed ja tekitavad muret. Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) valimiste vaatlusmissiooni juht Thomas Boserup ütles briifingul, et ehkki hääletus oli üldiselt hästi korraldatud, on väited häälte ostmisest tõsine probleem.