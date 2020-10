Tallink valmistub Soomes koondamiseks 

Koostööläbirääkimised puudutavad ettevõtte maapealseid töötajaid, vahendab Tallink Silja teadet Helsingin Sanomat. Muudatuse põhjuseks on koroonapandeemia, mis on tekitanud igal pool mitmeid piiranguid. „Pidevalt muutuvad reisipiirangud, erinevad valitsuse turustusvõimalused ja erinevad lähenemised piirangutele meie koduturul on laevareisimise praktiliselt peatanud ja oleme pidanud mitmed oma laevad sadamates peatama," tõdes Tallink Silja tegevjuht Margus Schults ja lisas, et praegu on vaja äri kiiresti olukorraga kohandama.