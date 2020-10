ILMAPROGNOOS | Sel nädalal on tõeline sügisilm koos vihmasabinate ja tuulehoogudega 

Teisipäeva öösel liigub Eesti kohale madalrõhulohk ühes vihmapilvedega ning tõstab kagu- ja lõunatuule tugevaks. Päeval lisandub vihmahooge, õhtul pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Tuul pöördub lõunasse ja edelasse ning ulub puhanguti 15, saartel ja rannikul kuni 20 m/s, õhtu poole jääb tuul nõrgemaks. Õhutemperatuur on öösel 11..15, päeval 15..18 kraadi.



Kolmapäeval on öö võrdlemisi selge ja enamasti sajuta, päeval võib mõnest üksikust pilverüngast kerge sajuhoog tulla. Tuul puhub lõunast ja kagust ning on mõõdukalt tugev. Õhutemperatuur on öösel 6..10, rannikul kuni 14, päeval 15..18 kraadi.



Neljapäeval kandub Läänemere poolt niiskust juurde ja sajuhooge on laialdasemalt, kuid kõikjale need tõenäoliselt siiski ei jõua. Tuul on mõõdukas ning puhub lõunast ja kagust. Õhutemperatuur on öösel 9..14, päeval 14..17 kraadi.



Reede öösel saab vihma enam Eesti idaosas, päeval on sajupilvi enam läänepoolsetes maakondades. Lõuna- ja edelatuul tõuseb tugevaks. Õhutemperatuur on öösel 7..11, rannikul kuni 13, päeval 13..15 kraadi.



Laupäeval riivab Eestit madalrõhulohk ja vihma võimalus on suurem läänepoolsetes maakondades. Tuul päeva peale nõrgeneb. Õhutemperatuur on hommikuks selgemaks tõmbuva taeva korral 7..12, päeval 12..14, päikeselisemais paigus tõuseb veidi üle 15 kraadi.



Pühapäeval liigub Skandinaaviasse uus väike osatsüklon. Öö on tõenäoliselt suurema sajuta, aga päeva peale vihma tõenäosus suureneb. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 4..9, rannikul kuni 12, päeval 12..15 kraadi.