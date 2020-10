Kaaslase surnuks tulistamise juhtum viis jahimehe kohtu alla 

Tulistamine toimus mais, 59aastane mees suri sündmuskohal. Politsei pidas kahtlustatavaina kinni jahimeestest kaksikvennad, 53aastased Riho ja Theo. Neil olid alkoholipruukimise tunnused. Praeguseks on kohtu ette saadetud Riho. Teda süüdistatakse paragrahvis, mis käsitleb tulirelva lohakat hoidmist, kui see on kaasa toonud teisele inimesele tervisekahjustuse tekitamise või kui selle relvaga on toime pandud kuritegu.„Traagiliselt lõppenud juhtumis oli arvatavasti oma osa ka ühiselt tarvitatud alkoholil,“ on varasemalt öelnud prokurör. Kaksikvennad on täpse käega jahimehed, kes on Tartu jahindusklubi ridades edukalt osalenud mitmel jahilaskmise võistlusel.