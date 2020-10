Juhtkiri | Patsienditestament tuleb seadustada 

Probleeme jagub, kuna notari juures oma tahte avaldamisest on vähe, sest vaja on, et see tahe oleks arstidele kohe kättesaadav ka juhul, kui patsient kriitilises seisus kunagi haiglasse peaks jõudma. Tulevikus võib üllatuseks kujuneda seegi, et tahe on küll aastakümneid tagasi kirja pandud, kuid vahepeal võib inimene olla oma arvamust muutnud või testamendi kunagise tegemise sootuks unustanud.