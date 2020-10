VANGIDE VAHETUS: Mali vabastas üle saja džihadisti 

Prantslanna ja poliitiku vahetusest kümnete džihadistide vastu kõnelesid AFPga anonüümseks jääda soovinud allikad. Kui see vastab tõele, on need potentsiaalsed terroristid taas vabaduses riigis, mis ägab juba mitu aastat islamiäärmusluse tõusulaine all. Lisaks toimus seal selle aasta augustis riigipööre. Mali julgeoleku ja ühiskonna mingigi stabiilsuse tagamist toetavad läbi erinevate missioonide Euroopa Liit ja ÜRO ning samuti ka Prantsusmaa operatsiooniga Barkhane ning Takuba sihtüksusega. Kõigis neljas algatuses osalevad ka Eesti kaitseväelased.