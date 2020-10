Tähelepanelik liikleja aitas politseinikel tabada alkoholijoobes veokijuhi 

Patrullijuhi sõnul on täiesti vastuvõetamatu, et purjus peaga istub rooli professionaalne autojuht. „Loomulikult ei tohi üldse mitte keegi minna rooli alkoholi tarvitanuna, kuid eriti kurb on, kui seda teeb inimene, kelle ametiks on liikuda igapäevaselt mööda maanteid ja kes võiks meile kõigile olla hoopis eeskujuks,“ lisas Hallimäe.