Purjus peaga peolt lahkunud alaealine leiti kraavist teadvuseta 

"Kuniks patrull sündmuskohale kiirustas, saabus info, et alaealine oli eelnevalt tarbinud alkoholi. Tegemist oli tema jaoks võõra piirkonnaga ning läheduses asub veekogu. Hirm ja õudustunne, mis sel hetkel vanemaid haarab on kirjeldamatu. Nad valivad korduvalt lapse numbrit, kuid telefon ei vasta," kirjutas politsei Facebookis.

Õnneks lõppes see episood õnnelikult. "Lapsega on kõik hästi. Ta on küll juhtunust kohkunud, kuid igati tervise juures. Terve nädalavahetuse on nad kodus arutlenud, millised oleks võinud olla tagajärjed kui tema kadumist seltskonnast ei oleks avastatud," kirjutab politsei.