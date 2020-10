Eesti uudised SAMM LÄHEMALE VÄÄRIKALE SURMALE: Aastal 2023 saab patsient oma tahte registreerida e-tervises Kadri Kuulpak , täna, 22:24 Jaga: M

GALERII

Õendus-hooldushaigla. Kui inimene pole ravi lõpetamise kohta tahteavaldust esitanud ega ole konditsioonis, kus seda teha saaks, säilitatakse elu iga hinna eest. Isegi, kui see tähendab inimese piinade pikendamist. Foto: Stanislav Moshkov

Eesti Arstide liit ja sotsiaalministeerium on patsiendi tahteavalduse teemadel arutlenud juba 20 aastat. Sellest hoolimata ütles ministeerium alles juulis Õhtulehele, et patsienditestamendi regulatsiooni loomiseks on vara – teema vajab ühiskondlikku arutelu.