ÕL ARHIIV | Hirm jääda voolikute külge… „Tahtsin teha patsienditestamenti, aga ei saanud.”

Selle mõtteni viis kõige raskem aeg võitluses vähiga. Ta lamas kodus voodis, suutmata tõusta, et plaanilisele arstivisiidile minna. Ta tahtis helistada arstile ja teada anda, et ei jõua tulla. Telefon kukkus aga voodi alla. Teda sundis ennast püsti ajama kiunuv koer, kel olid hiljaaegu sündinud kutsikad. Värik arvas, et nendega on midagi juhtunud, sest koer ulgus ja halises.