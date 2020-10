President Kaljulaid OECD peasekretäriks kandideerimisel: globaalse digitaliseerimisega peab edasi minema 

Kõnes tõi ta välja, et OECD on olnud asutamisest peale olnud oluline osaline maailma majanduslike ja ühiskondlike arengute juures ning on seda ka praeguse globaalse pandeemia ajal. Koroonateemadel rääkides märkis president, et praegune kriis on olnud maailma nagu kiirkursus digitaliseerimise poole ning see on rada, mida mööda peab edasi liikuma.

“2020. aastal elame Suure Muutuse ajajärgul. Oleme üleminekul tööstuslikult digitaalsele majandusele, fossiilsetelt kütustelt puhtale energiale. Usun kindlalt riikide mitmepoolsesse koostöösse ja näen siin OECD-l suurt rolli – ta peab arenenud riikide üleilmse kogukonnana võtma endale aktiivse rolli parimate teadmiste kokkutoojana, et aidata riikidel nende muutustega toime tulla,” ütles Kaljulaid.

Rääkides väljakutsetest, millele ta järgmise OECD peasekretärina keskenduks, tõi riigipea välja vajaduse innustada liikmesriike mõistma digitaalse pöörde potentsiaali meie silmnähtavalt ühiste eesmärkide saavutamisel: demokraatia säilitamine, majanduse arendamine ja ka planeedi päästmine.

„Kuidas suhtuda tööturgu ja digitaliseerimise abil aina enam globaliseeruvas majanduses sellesse, kuidas selle keskel riike juhitakse ja kuidas makse makstakse? Kuidas maksab makse inimene, kes ei pea töö tegemiseks oma köögilaua tagant lahkuma? Kuidas me suhtume selles küsimuses ettevõtetesse, mille töötajad on üle terve maailma laiali? Need on vaid mõned küsimused, mida president esmaspäeval antud kõnes loetles, nimetades neid OECD tasemel küsimusteks.

Presidendi sõnul on OECD roll selles teemas riike nõustada ja teha seda tõendipõhiselt. Kui riik ei suuda sammu pidada globaalse majanduse trendidega jääb ta Kaljulaidi sõnul lihtsalt maha, jättes sellega kohuse oma kodanikke teenida ja neile võimalikult häid võimalusi pakkuda. „OECD saabki siin teadustöö najal riike aidata. Seletada neile, kuidas majandada ökonoomsemalt ja kuidas segada sellesse kõike veel digitaalne areng ja oma keskkonna päästmine,“ rääkis ta.

Kaljulaidi sõnul peame me välja mõtlema, kuidas oma digitaalset jõudu rohepöördeks ära kasutada, sealhulgas tuleb nullist ümber mõtestada ka üleilmne maksukoostöö. „Arvesse tuleb võtta, et nii kaupade kui ka teenuste turud on ülemaailmsed, mida juhivad üha enam iseseisevad töötajad, ning mis püüavad kõrvaldada neile arengutele seatud halduspiiranguid. Analüüsimist vajab, mil moel peab tööstusvaldkonna maksumudelilt muutma, et sellest saaks meie digivallas üleilmselt töötavaid kodanikke toetav maksumudel,“ ütles Kersti Kaljulaid.