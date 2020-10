Koristusfirma loonud Kriste: mul tõesti läheb silm särama, kui saan kellegi kodu puhtaks teha! 

Kriste viimane töökoht enne oma firmaga alustamist oli ühes kohviettevõttes. Kompaniil ei õnnestunud vaatamata ponnistustele oma eesmärki saavutada ning Kriste koondati. Kuigi Kristele pakuti müügialast tööd, mõlgutas ta mõtteid ettevõtjaks hakkamisest. Töötukassa karjäärinõustaja soovitusel osales naine ettevõtluse alustamise koolitusel ning kirjutas äriplaani. Samal ajal võttis ta osa erinevatest koristusalastest koolitustest ning arendas end igal sammul. „Iga uus koolitus annab mulle aimu, et õppida on veel maa ja ilm,“ kinnitab Kriste.

Kriste tunnistab, et koristamistöö pole tõesti kuigi prestiižne – aga siinkohal on levinud ka teatav valearvamus. „Üldjuhul arvatakse, et koristaja käib lihtsalt kaltsuga ringi ning tal pole mingeid teadmisi ega oskusi. Ta lihtsalt tuleb ja teeb,“ mõtiskleb Kriste ning lisab: „Tegelikult on see metsikult põnev ja sügav maailm. Kui oled hea koristaja, siis on selle taga lai teadmistepagas ja suur töö. See pole lihtsalt lapiga vehkimine. Kindlasti ei ole nii, et ostan Selverist paar pudelit puhastusvahendit ja hakkan pihta.“

Kliendid jõuavad temani tänu suust suhu reklaamile

Kuna ka Kriste õel on koristusfirma, teadis ettevõtlik naine ette, et klientuuri leidub. Loomulikult ei tekkinud kliendibaas üleöö ning selle nimel tuli töötada. Praeguseks on püsikliendid leidnud tee Kriste juurde peamiselt tänu suust suhu reklaamile. Mõned neist on isegi broneerinud koristusajad pool aastat ette, et Kriste ikka nende juurde jõuaks. „Inimesega peab tekkima klapp – sul tuleb mõista, mida ta tahab. Mina küsin näiteks alati palju täpsustavaid küsimusi,“ osutab Kriste.

Kriste peamisteks klientideks on inimesed, kes väärtustavad oma aega. Samuti need, kellele koristamine meelehärmi valmistab. „Pooled mu klientidest ütlevad, et neile ei meeldi koristada – see on nende jaoks tohutult vastik tegevus. Niisiis ongi lahendus kutsuda koristama keegi, kellele see meeldib. Kes on alati rõõmus, kui tulemus on hea. Kelle jaoks on katlakivi või rooste eemaldamine selline väljakutse, et tal lähevad silmad särama,“ muigab ta.

Kui Kriste möödunud aasta augustis ettevõttega alustas, elas ta veel Tallinnas. Nüüdseks on ta aga kolinud Lääne-Virumaale ühte toredasse talumajja. Kuna enamik kliente on siiski pealinnas, käib ta paar korda nädalas Tallinnas ja mujal Harjumaal. „Lääne-Virumaal suhtutakse kahjuks koristusteenusesse umbusklikumalt. Mõeldakse, et mis nüüd mina – miks peaks keegi minu juurde koristama tulema? Levinud on mentaliteet, et tubli perenaine koristab ikka ise,“ selgitab Kriste. Samas toonitab ta, et koristusteenust tellivad tänapäeval täiesti tavalised keskklassi inimesed – klientideks on nii õpetajad, haiglatöötajad, firmajuhid kui kõikide muude elualade esindajaid. Niisiis usubki Kriste, et küllap muutub arvamus koristusteenuse osas ka Lääne-Virumaal.

Paljud hakkasid kergekäeliselt koristajateks… kuid ebaõnnestusid