ÕL VIDEO | Baltimaade esimene India kokk Tallinnas: Eestis oli nii külm ja arvasin, et ma ei jää siia 

Venkat on pärit Lõuna-Indiast. "Kui Mumbai linnas töötasin, siis tuligi mõte välismaale tööle minna. Mumbais on nii palju inimesi, aga kui tulin Eestisse, Tallinna tööle, siis on kõik nii rahulik," kirjeldab Venkat.

Mehe kireks on pea terve elu olnud söögi valmistamine. Niimoodi oligi tema esimene tööpost Eestis kokk Maharaja restoranis Raekoja platsil. "Terves Baltimaades olin ma esimene Aasiast pärit kokk. Väga palju ei teatud, mis India ja üldse Aasia toidud on. Eestlastel oli huvi ka," räägib mees, nimetades kokana töötamist ja restorani pidamist nii tööks kui hobiks. "Ühesõnaga, ma ei oska midagi muud teha. Sellepärast mulle see amet ka meeldib."