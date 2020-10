FOTOD | Loksal hukkus sõiduauto ja veoki kokkupõrkes 32aastane mees 

Õnnetus juhtus Uudeküla - Väike-Maarja tee teisel kilomeetril. Esialgse info kohaselt sõitis 32aastase mehe poolt juhitud sõiduauto Volkswagen paremalt poolt ette peateel liikunud veokile Scania ning juhtidel ei õnnestunud kokkupõrget vältida. Õnnetuse käigus sai raskelt viga sõiduauto roolis olnud mees, kes kahjuks hukkus sündmuskohal.



Politsei selgitas, et veokit juhtinud 55aastane mees oli kaine. Sündmuskohal on liiklus häiritud ning korrakaitsjad on kohapeal juhte abistamas.



Rakvere patrullitalituse välijuhi abi Tanel Liiv palub kõigil liiklusosalistel olla liikluses võimalikult tähelepanelik. „Olenemata sellest, mis manöövri te teostate ning kas liigute pea- või kõrvalteel, tuleb alati olla tähelepanelik ning vajadusel korduvalt veenduda manöövri tegemise turvalisuses, et vältida halvimat. Parem on võtta manöövri teostamisel ajavaru, et turvaliselt koju jõuda,“ sõnas Liiv.