Seksuoloog: pedofiile saab küll ravida, kuid ega nad sellest ise väga huvitatud ole 

Möödunud nädalal kirjutas Õhtuleht, et aastas langevad sajad lapsed koduseinte vahel seksuaalse väärkohtlemise ohvriks. Seksuoloog Imre Rammul ütleb, et paljud teod jääksid olemata, kui hälbelise käitumisega inimesed tunnistaksid endale probleemi ja otsiksid abi enne, kui juba nii-öelda sunnitult süsteemis sees on. Paraku on talle aastatega selgeks saanud, et vabatahtlikult ükski pedofiil naljalt ravile ei pöördu. Rammul on pedofiile ravinud aastaid. Ta ütleb, et sisemise konflikti vältimiseks tuleb üle olla neist tegudest, mida pedofiilid on korda saatnud. Enda sõnutsi on ta sellega hakkama saanud, sest öösiti patja märjaks ei nuta ja ükski lugu kuklasse tampima jäänud ei ole.