Kohus pikendas Lihula tapja vahi all pidamise tähtaega 

Alkoholi ja ravimite mõju all viibinud Mikk Tarraste tappis juunis kaks ja vigastas kolme inimest. Talle esitati kahtlustus mõrvas ja tapmiskatses.

Vanemprokurör Gardi Anderson ütleb, et menetlus ja tõendite kogumine jätkub, kuid uurimine on lõpusirgel ja peaks meie plaanide järgi jõudma süüdistuse esitamiseni veel sel aastal.

„Esialgseid kahtlustusi on uurimise kestel täpsustatud, lõplik süüdistus sõnastatakse süüdistusaktis,“ jääb prokurör napisõnaliseks.

Juunis kirjutas Õhtuleht, et Tarraste on medõe haridusega, aastaid Tallinnas kiirabiõena töötanud ja praegu tulevastele medõdele erialast õpet jagav mees. 2015. aastast kuulub talle õendusteenust pakkuv erameditsiinifirma Citomed. Ta on ka selle juhataja.