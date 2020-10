Belgia uude valitsusse kuulub Euroopa esimene transsooline minister 

Belgia roheliste erakonda (Groen) kuuluv Petra De Sutter nimetati 1. oktoobril Alexander De Croo valitsuse avaliku teenistuse ministriks ja ühtlasi ka asepeaministriks, kirjutab The Brussels Times. Enne ministriametit oli ta Euroopa Parlamendi liige.

Pühapäeval säutsus De Sutter Twitteris, et ta on uhke, et Belgias ja suuremas osas Euroopa Liidus „pole sooline identiteet probleemiks ega määratle inimest“. Ta avaldas lootust, et tema nimetamine ministriks ja asepeaministriks sütitab arutelusid ka teistes riikides, kus pole selline variant veel mõeldav.

Samal teemal Maailm GALERII | Tartus avaldati toetust LGBT kogukonnale Hariduselt on De Sutter günekoloog ja ta juhib ka Genti ülikooli haigla reproduktiivmeditsiini osakonda. LGBTQ kogukonna aktivistist poliitik pole karjääri jooksul oma soolist identiteeti varjanud, ent on korduvalt maininud, et ei soovi, et teda selle põhjal määratletaks. Näiteks kirjutab väljaanne Politico, et De Sutterit ei nimetatud ministriks tema sooidentiteedi, vaid poliitilise kogemustepagasi ja kompetentsuse tõttu.