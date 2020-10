Seisukoht | Puutumatud pujäänid 

Kui ma ise koolipinki nühkisin, siis teadsin täpselt, et pedagoogid ja mu vanemad veavad hea kasvatuse huvides ühist vankrit. Sain mõne lolli tembu eest isalt vitsa, ent olen veendumusel, et ta talitas õigesti.

Vanemad inimesed räägivad nagu ühest suust, et iga apsu pärast pole vaja last karistada, kuid 21. sajandil on liigutud teise äärmusse. Vähesed julgevad vanasti tõhusaks osutunud võtteid kasutada, sest omalooming võib karistajale kalliks maksma minna.