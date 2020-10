Tiit Tiidemann | Ehmatav küljeauk Estonial, ja teine veel! 

Ajakirjanduses avaldatud pilt näitab pigem kokkupuudet nüri kehaga, muljumisjäljega keskel, millest on rebendid üles- ja allapoole. Kui oleks olnud kokkupõrge teise laeva ninaga või mingi servaga selle vööril, oleks purunemisjälg olnud teistsugune ja oleks näha ka lõikekriimud. Kui laevad oleks kokku põrganud riivamisi, siis seda enam.

Kaks auku ja visiir

Ühtlasi tekkis rida täiendavaid küsimusi. Kui oli tegu mingi kõrvalt tulnud laevaga, nagu lendava hollandlasega, mida keegi ei näinud, siis kuhu ta kadus? Miks see arvatakse olevat just allveelaev, kui auk Estonia küljes on veepiiril? Et tuli Estonia juurde, kerkis üles, pani paugu ära ja laskus kibekähku jälle alla? Ja seda on varjatud aastaid? Ilmselt neetud rootslased!

Miks keegi laeval ei kuulnud ega tundnud kokkupõrkepauku küljelt? Laevahukust pääsenu, hea perekonnatuttav Marek Kaasik kinnitab, et kuulda oli ainult tormise mere kohin, laeva sumin, klaaside klirin laual, ei mingit lööki külje pealt. Neid oli neli inimest, ärksat tudengit, kes kohe oleks reageerinud, kui midagi sellist oleks tajunud. Kurb tõdeda, et kaks neist hukkusid. Marek pääses napilt, ujudes ümberläinud päästeparve põhjale ja viimase pingutusega sealt päästelaevale.

Aga kui Estonia läinuks põhja külgmise augu tõttu, mis jõud siis purustanuks vöörivisiiri kinnitid, hinged ja kukutanuks selle eest? Miks taevaväed karistaksid meid kahekordselt uputamisega – vöörivisiiri ärakukutamise ja küljepealse augu toimel?

Valiks siiski neist variandi, et auk tekkis (või tekitati meelega – ühe vandenõuteooria järgi) hiljem, kui laev põhja vajus. Muljumisjälje täiendav uurimine annaks kindlasti teavet, mille vastu on põrgatud. Niisiis oleks kena täiendavalt uurida.

Saabus aga värske info, et on leitud veel teinegi auk laeva küljel. Nüüd on selge, et allveelaevu oli kaks, tõenäoliselt korraga, ja pole kahtlust, et nad said Estonia uputamisega igatahes kohe hakkama. Laev nina ärakukkumine ja sealtkaudu vee sissejooks unustagem ära?