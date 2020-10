Noored nolgid vandaalitsesid Arnold Meri monumendi kallal 

„Porhovski rajooni politseinikud said teate, et Suure isamaasõja kangelase Arnold Meri monument on Polonoje külas pikali lükatud,“ teatas Vene siseministeeriumi esindaja 1. oktoobri lõuna paiku. Seadusesilmad töötasid kärmelt ja juba sama päeva õhtuks olid pätid teada: kamp kohalikke teismelisi.

Teismeliste jõuproov kalmistul läheb kõige kallimaks maksma nende vanematele. „Porhovski rajoonis hävitati monument Arnold Merile, esimesele eestlasele, kellele omistati Nõukogude Liidu kangelase tiitel,“ teatas Pihkva kuberner Mihhail Vedernikov nädalavahetusel sotsiaalmeedias. „Tema monumendi rüvetamine on barbaarne ja seda ei saa eirata. Teo kordasaatjad olid kolm koolilapsest huligaani, kes võeti koheselt politseis arvele. Nende vanemaid kohustatakse kannatatud kahju kompenseerima. See on põhimõtteline seisukoht.“