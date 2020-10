Iiri politsei kahtlustab: põgenevate röövlite autojuhiks oli 71aastane proua 

Kohaliku meedia teatel on 71aastane naine lähipiirkonnas asuva võõrastemaja omanik. Uurijate hinnangul aitas pensionär kahel nooremal röövlil sündmuskohalt põgeneda. Politsei uurib ka seda, kas proua on sama rolli mänginud ka eelmistes kuritöödes, millega on seotud samad kaks kahtlusalust – 28- ja 45aastane mees. Kõnealused kriminaalid on pärit vanaprouaga samast linnast ja neil on ka varem politseiga tegemist olnud – enamjaolt narkootikumidega seotud rikkumistes, ent neid on seostatud ka mitme rööviga.