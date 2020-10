Ööpäevaga lisandus 19 positiivset koroonatesti, haiglas on 31 inimest

Ida-Virumaa uutest juhtumitest neljal juhul saadi viirus koolist, viiel juhul nakkus pereliikmelt ning kahel juhul töölt. Üks juhtum toodi sisse Venemaalt ning ühe nakatumise asjaolud on veel selgitamisel. Kokku on ida regiooni tööpiirkonnas üheksa aktiivset kollet: Sillamäe töökoha koldega on seotud üheksa inimest, Kohtla-Järve ühe kooli koldega on seotud 11, Kohtla-Järve teise kooli koldega kuus ja Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega kaheksa. Jõhvi kooli koldega on seotud kaheksa ja Jõhvi hooldekeskuse koldega 18 haigestunut (13 klienti ja viis töötajat). Sillamäe kooli koldega on seotud 21 ja nii-öelda meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud 10 Kohtla-Järve ja Sillamäe haigusjuhtu. Narva töökoldesse lisandus veel üks nakatunu, kokku on selles seitse inimest.