HAIGESTUMUS SUURENEB: lisandus 49 positiivset testi, suri üks inimene

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna juhataja Mari-Anne Härma selgitas kolmapäeval antud pressikonverentsil, et nakatunute jagunemine vanusegruppides on muutunud ja fookus on liikunud noortelt tööealiste sekka. Härma märkis, et Eestis on praegu mitmes koolis koroonaviiruse kolle ja seda mitte lastest, vaid hoopis õpetajatest. „Õpetaja tuleb haigusnähtudega kooli ja annab viiruse edasi lastele ja ka teistele õpetajatele. Me ei ole praegustest kolletest näinud, et viirus leviks väga kiiresti lapselt lapsele,“ rääkis ta.