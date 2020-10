Aina murelikum terviseamet: praeguste andmete järgi lisandus 25 positiivset testi, viiruse ohjamine nõuab kõigi panust 

Hetkeseisuga saab öelda, et ööpäeva jooksul lisandus vähemalt 25 positiivset koroonaviiruse testitulemust.

7. oktoobri hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 39 inimest, juhitaval hingamisel on kolm patsienti. Koju saadeti üks inimene, uusi Covid-19 juhtumeid avati üks.

Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund, kokku on Eestis surnud 67 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 479 Covid-19 haigusjuhtumit 466 inimesega.

7. oktoobri seisuga on tervenenud 2813 inimest. Neist 2136 inimese (75,9%) haigusjuhtum on lõpetatud, 677 inimese puhul (24,1%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.