Aina murelikum terviseamet: lisandus 45 positiivset testi, enim nakatunuid tuli Ida-Virumaale

Läänemaa nakatunu sai viiruse pereliikmelt. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on ligi 140 inimest, kellest 31 on haigestunud. Regionaalosakonna jälgimisel on ürituse kolle Läänemaal (6 nakatunut) ja perekondlik kolle Saaremaal (6 nakatunut).

8. oktoobri seisuga on tervenenud 2 824 inimest. Neist 2 134 inimese (75,6%) haigusjuhtum on lõpetatud, 690 inimese puhul (24,4%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna juhataja Mari-Anne Härma selgitas kolmapäeval antud pressikonverentsil, et nakatunute jagunemine vanusegruppides on muutunud ja fookus on liikunud noortelt tööealiste sekka. Härma märkis, et Eestis on praegu mitmes koolis koroonaviiruse kolle ja seda mitte lastest, vaid hoopis õpetajatest. „Õpetaja tuleb haigusnähtudega kooli ja annab viiruse edasi lastele ja ka teistele õpetajatele. Me ei ole praegustest kolletest näinud, et viirus leviks väga kiiresti lapselt lapsele,“ rääkis ta.