Eesti uudised SUUR KOROONAKAART: euroliidus kasvab vaikselt, aga kindlalt nakatumise kõrval ka suremus Priit Pärnapuu , täna, 17:49

Koroonakaart. Mustaga on tähistatud riigid, kus viimase kahe nädala jooksul on vähemalt 50 nakatunut 100 000 elaniku kohta. Nende hulka kuulub ka Eesti. Tegemist on tasemega, mida Euroopa Liidu riigid kaaluvad reispiirangute uue alusena. Seni on olnud riisipiirangute põhireegliks Eestis 16 nakatunut 100 000 elaniku kohta viimase kahe nädala jooksul. Foto: Priit Pärnapuu

Pikalt oli võimalik rõõmustada, et koroonasse nakatumine Euroopa Liidus kasvas, aga surmade arv langes või püsis vähemalt paigal. Hõiskamise aeg tundub nüüd aga läbi olema. Viimase kahe nädalaga suri euroliidus koroonaasse 4800 inimest. Täpsemalt vaata riikide arenguid koroonarindel kaardilt ja graafikutelt.